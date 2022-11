Kupferrote Haare: Fans erkennen Michael Douglas kaum wieder

Hat Michael Douglas (78) etwa eine neue Frisur? Der "Basic Instinct"-Darsteller ist es gewohnt, sein Aussehen für die ein oder andere Filmrolle anpassen zu müssen. Abseits der Dreharbeiten sieht man den gebürtigen Amerikaner normalerweise mit seiner klassisch zurück gegelten weißen Mähne. Kein Wunder, dass die Fans ihn mit seinem neuen Look kaum erkannt haben. Michael überraschte jetzt mit schulterlangen roten Haaren!

Über Instagram teilte Michael ein Video, in dem er seine Follower aus der Stadt der Liebe grüßte. Die wunderschöne Aussicht auf Paris fällt jedoch nicht sofort ins Auge, da der Ehemann von Catherine Zeta-Jones (53) selbst alle Blicke auf sich zieht. Obwohl der 78-Jährige in dem Clip eine Sonnenbrille und eine Cappy trägt, sind seine schulterlangen rötlichen Haare nicht zu übersehen. Was seine Beweggründe für die neue Frisur sind, ist noch unklar, da dieser Look auch für eine kommende Rolle sein könnte. Eben wurde erst bekannt, dass Michael den amerikanischen Gründervater Benjamin Franklin spielen wird.

Auch seine Fans wussten nicht so recht, wie sie auf die offensichtliche Veränderung reagieren sollten. "Tut mir leid, Michael, aber diese Haarfarbe lässt dich älter aussehen!" oder "Ich mag deine natürliche Haarfarbe lieber!", kommentierten zwei seiner Follower. Andere unterstützten den Schauspieler und schrieben: "Gut siehst du aus Michael!" oder "Er hat für sein Alter wirklich tolle Haare!"

Instagram / michaelkirkdouglas Michael Douglas in Paris, 2022

Instagram / michaelkirkdouglas Schauspieler Michael Douglas mit seiner Frau Catherine Zeta-Jones

Getty Images Michael Douglas, Schauspieler

