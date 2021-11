Diese Ehedauer ist in Hollywood wohl eher eine Seltenheit. Im Jahr 1998 lernten sich der Schauspieler Michael Douglas (77) und seine 25 Jahre jüngere Kollegin Catherine Zeta-Jones (52) bei einem Filmfestival kennen. Zwei Jahre später folgte die Heirat, und anschließend krönten zwei gemeinsame Kinder das Liebesglück. Ihr Geheimrezept bestehe vor allem in einem respektvollen Umgang miteinander und Humor, erzählte die Brünette einmal. Nun postete Michael ein verliebtes Video im Netz und feierte ihren 21. Hochzeitstag.

Der knapp zweiminütige Clip auf dem Instagram-Profil der Hollywoodgröße zeigt zahlreiche gemeinsame Fotos mit seiner Liebsten. Dazu spielt im Hintergrund das Lied "Best Day of My Life" [z. Dt. "Der beste Tag meines Lebens"]. Am Ende des Videos schrieb Michael: "Fröhlichen Hochzeitstag, mein Schatz Catherine. Ich liebe dich so sehr. In Liebe, Michael." Anschließend feierte er die Dauer von 21 gemeinsamen Ehejahren.

Zahlreiche Fans und Follower freuten sich mit dem verliebten Paar und beglückwünschten die beiden unter dem Beitrag. "Ihr seid ein wundervolles Paar" und "Ich wünsche euch noch viele weitere gemeinsame Jahre", hieß es von zwei begeisterten Usern. Catherine postete nur eine knappe Stunde später auf ihrem Social-Media-Kanal einen Rückblick der etwas anderen Art. Ihr Foto zeigt sie bei einem früheren heißen Model-Shooting mit halb geöffneter weißer Bluse.

Instagram / michaelkirkdouglas Schauspieler Michael Douglas und seine Ehefrau Catherine Zeta-Jones

Instagram / michaelkirkdouglas Catherine Zeta-Jones und Michael Douglas im Jahr 1998

Instagram / catherinezetajones Catherine Zeta Jones und Michael Douglas in Indien

