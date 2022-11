Plötzlicher Tod: Schockierte Fans trauern um Aaron Carter!

Aaron Carters (✝34) Fans können ihre Emotionen offenbar nicht zurückhalten! Am Samstagabend machten traurige Neuigkeiten die Runde: Der Bruder von Backstreet Boys-Star Nick Carter (42) wurde leblos in seinem Haus in Kalifornien aufgefunden. Seither sollen sich mehrere Polizeiwagen vor seinem Anwesen versammelt haben. Einige können die Nachricht offenbar noch immer nicht glauben – andere Fans des Verstorbenen trauern bereits öffentlich um Aaron im Netz!

Die traurigen News schockieren viele seiner Fans – seit die Meldung um Aarons Tod die Runde macht, sammeln sich deshalb immer mehr Nachrichten von bestürzten Followern im Netz. Neben vielen weinenden und betenden Emojis trauern viele Nutzer unter den letzten Instagram-Posts des Rappers. "Ruhe in Frieden" und "Das ist so traurig. Schon wieder ist einer zu früh gegangen", heißt es unter anderem in der Kommentarspalte.

Andere User bringen Aarons Tod bereits mit seiner Drogensucht in Verbindung – immerhin hatte der Künstler in der Vergangenheit immer wieder mit der Sucht zu kämpfen. Nachdem er das Sorgerecht für Sohnemann Prince verloren hatte, erklärte er jedoch, einen erneuten Entzug zu wagen. "Es tut mir leid, dass du es nicht geschafft hast", lautet ein anderer Kommentar.

Aaron Carter

Aaron Carter

Aaron Carter, 2019 in Los Angeles

