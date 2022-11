Verlobungsgerüchte: Rebel Wilson und Ramona klären es auf!

Rebel Wilson (42) will ihre Fans offenbar nicht weiter im Dunkeln tappen lassen! Im Juni meldete sich die Pitch Perfect-Darstellerin mit erfreulichen Neuigkeiten: Die Schauspielerin ist wieder vergeben und datet jetzt eine Frau! Seither gewährt sie immer wieder niedliche Einblicke in ihre Beziehung mit Ramona Agruma. Zuletzt behauptete ein Insider sogar, dass sich die zwei verlobt haben. Nun äußerten sich die Turteltauben selbst zu den niedlichen Gerüchten!

Via Instagram teilte Rebel einen niedlichen Schnappschuss mit Ramona im Disneyland. Dabei verdeutlichte die 38-Jährige nicht nur, wie verliebt die beiden sind, sondern räumte auch gleich mit dem kursierenden Gerücht um ihre Verlobung auf. "Danke für all die lieben Glückwünsche, aber wir sind nicht verlobt", schrieb sie zu dem Selfie der beiden.

Die Verlobung der Turteltauben soll der Tippgeber auf einer Halloween-Party aufgeschnappt haben. Zu der Veranstaltung erschienen die beiden Blondinen im coolen Partnerlook. In Anlehnung an den Horrorfilm "The Shining" schmissen sich Rebel und Ramona beiden in blaue Kleider mit rosafarbenen Schleifen. Hand in Hand schlenderten die zwei dabei über die Grusel-Party.

Anzeige

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson mit ihrer Partnerin Ramona Agruma

Anzeige

Instagram / rebelwilson Ramona Agruma und Rebel Wilson im November 2022

Anzeige

Backgrid / ActionPress Ramona Agruma und Rebel Wilson im Oktober 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de