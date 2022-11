Wie läuft Co-Parenting bei Khloé Kardashian und Ex Tristan?

Lässt Khloé Kardashian (38) ihren Ex Tristan Thompson (31) am Familienalltag teilhaben? Die The Kardashians-Bekanntheit und der Basketballer haben zwei Kinder: eine Tochter namens True (4) und einen Sohn, der im August das Licht der Welt erblickte. Die Eltern gehen allerdings schon seit einer Weile getrennte Wege. Der Grund? Der NBA-Star ging der Unternehmerin mehrmals fremd und schwängerte sogar seine Affäre Maralee Nichols. Kümmern sich Khloé und Tristan trotz der Geschehnisse gemeinsam um ihren Nachwuchs?

Eine Quelle aus dem sozialen Umfeld der 38-Jährigen plauderte nun gegenüber HollywoodLife aus, dass der US-Amerikaner immer noch in das Leben seiner Kids involviert sei. Khloé wünsche sich, dass Tristan die "besonderen Momente" zusammen mit seinem Nachwuchs erlebe. "Sie findet es wichtig, dass ihre Kinder diese Erinnerungen mit ihm haben und eine Bindung zu ihm aufbauen", meinte der Insider zu wissen. Dass viele Fans diese Haltung nach dem Fremdgeh-Skandal nicht nachvollziehen können, sei der Beauty ziemlich egal: "Sie wird sich nicht davon abhalten lassen, das zu tun, was das Beste für ihre Kinder ist."

Ende Oktober hatte die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit preisgegeben, dass ihre Familienplanung nach ihren zwei Kindern nun endgültig abgeschlossen sei. "Ich [habe] eins von beiden und ich denke, ich habe genug", stellte Khloé in der "The Kelly Clarkson Show" klar und fügte hinzu: "Das Geschäft ist geschlossen."

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian mit ihrer Tochter True Thompson

TheCelebrityfinder/MEGA Tristan Thompson und Khloé Kardashian mit Tochter True in Los Angeles, September 2021

Instagram / realtristan13 Tristan Thompson und seine Tochter True, Juli 2022

