WM-Feeling: Bekommt "Promi Big Brother" etwa Fußball-Motto?

Ob da wohl so richtig WM-Stimmung im Container aufkommt? Auch in diesem Jahr kämpfen deutsche Stars bei Promi Big Brother um den Sieg – am 18. November geht die neue Staffel der beliebten Reality-TV-Show an den Start. Zwei Tage später beginnt außerdem die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Passend dazu haben sich die Verantwortlichen wohl das folgende Motto überlegt: "Promi Big Brother" soll diesmal ganz im Zeichen der beliebten Ballsportart stehen!

Der TV-Sender ProSieben deutete laut Quotenmeter an, dass die diesjährige Ausgabe unter dem Motto "Fußball" stehen könnte. Demnach soll es vor dem Start der Show eine Pressekonferenz des "Bundes-Big-Brothers" zu sehen geben – dabei fungieren die Moderatoren Marlene Lufen (51) und Jochen Schropp (43) wohl als Pressesprecher. Die Fragen der Journalisten sollen sich auf die Sportart beziehen. Ob "Promi Big Brother" jedoch tatsächlich unter dem Thema "Fußball" stattfinden wird, ist noch nicht offiziell bestätigt.

Viel ist zur neuen Staffel ohnehin noch nicht bekannt – auch wer letztlich in den TV-Container ziehen wird, ist noch offen. Einige Gerüchte machten dennoch bereits die Runde: Laut Bild könnten sich unter den prominenten Kandidaten Erotikmodel Micaela Schäfer (39), DSDS-Bekanntheit Menderes (37) sowie auch Ex-Dschungelcamper Jay Khan (40) befinden.

Nicole Kubelka / Future Image /ActionPress Micaela Schäfer, Erotikmodel

Instagram / menderesbagci Menderes Bağcı, Entertainer

Instagram / team5uenfofficial Jay Khan, Mitglied von Team 5ünf

