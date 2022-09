Endlich bekannt: "Promi Big Brother" startet im November!

Promi Big Brother geht wieder los! Bereits seit 2012 läuft das Format auf Sat.1. – damit feiert es in diesem Jahr also bereits sein zehntes Jubiläum! Der Sender hatte bereits verkündet, die Staffel nicht wie gewohnt starten zu lassen: Die Promis sind also nicht schon im Spätsommer in den Container eingezogen, um um das Preisgeld von 100.000 Euro zu kämpfen. Jetzt steht das genaue Startdatum für die Jubiläumsstaffel von "Promi Big Brother" aber endlich fest!

Wie in einer Pressemitteilung bekannt gegeben wurde, startet die Show in rund zwei Monaten: Ab Freitag den 18. November 2022 kann man die Promis wieder jeden Abend in ihrer Isolation beobachten. Ob die Sendung in diesem Jahr zwei oder drei Wochen lang laufen wird, hat der Sender noch nicht verraten – ebenso wenig wie die exakte Sendezeit, geschweige denn die Kandidaten. Sicher ist nur, dass auch diesmal wieder Marlene Lufen (51) und Jochen Schropp (43) die Show moderieren werden.

Wahrscheinlich wird die Sendung wieder auf ihren alten Sendeplatz um 22:15 Uhr zurückkehren – und damit direkt an die Spiele der Fußballweltmeisterschaft anschließen. Die wird wegen ihres Austragungsorts Katar in diesem Jahr nämlich im Winter veranstaltet. "Während anderswo der Ball durch die Wüste rollt, wird bei uns um den Reality-Thron und 100.000 Euro gekämpft", erklärte der Senderchef.

Anzeige

Promi Big Brother, Sat.1 Jochen Schropp, Marie Lang und Marlene Lufen

Anzeige

Getty Images Jochen Schropp beim Deutschen Fernsehpreis

Anzeige

Sat.1 Die Bewohner von "Promi Big Brother" in der Raumstation

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de