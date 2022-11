"Bachelor in Paradise": Würde Niko Griesert dran teilnehmen?

Bereit für eine neue Liebe? Im Sommer trennte sich Michèle de Roos von dem einstigen Bachelor Niko Griesert (32). Viele Der Bachelor oder Die Bachelorette-Teilnehmer, die im Fernsehen nicht beim ersten Mal die Liebe fürs Leben gefunden haben, versuchen ihr Glück ein zweites Mal bei Bachelor in Paradise. Seit dem 3. November wird die viertel Staffel ausgestrahlt. Kann sich Niko vorstellen, an dem Format teilzunehmen?

In seiner Instagram-Story wurde Niko neugierig von einem Fan gefragt, ob für ihn jemals infrage käme, an "Bachelor in Paradise" teilzunehmen. Der IT Projekt Manager verriet: "Für mich persönlich nein." Er ist sich aber trotzdem sicher, dass das Format durchaus das Potenzial hat, Menschen miteinander zu verbinden. "Bei Bachelor in Paradise [haben sich] schon tolle Paare wie zum Beispiel Serkan Yavuz (29) und Samira Klampfl (28) gefunden", fügte er hinzu.

Serkan und Samira lernten sich vergangenes Jahr in der Kuppelshow lernen. Dort verliebten sich die Reality TV-Sternchen ineinander. Seitdem sind die beiden unzertrennlich. Mittlerweile wohnen Serkan und Samira zusammen und sind frische Eltern der Kleinen Nova Skye Sya geworden.

Wenzel, Georg / ActionPress Ex-Bachelor Niko Griesert mit seiner Freundin Michèle de Roos

Instagram / nikogriesert Niko Griesert im September 2021

Instagram / serkan_yavuz Samira Klampfl und Serkan Yavuz mit ihrer Tochter Nova

