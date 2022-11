Aaron Carter hatte kein gutes Verhältnis zu Geschwistern

War Aaron Carter (✝34) einsam? Der Musiker ist gestern in seinem Haus in Lancaster im US-Bundesstaat Kalifornien aufgefunden worden. Privat war sein Leben von zahlreichen Problemen überschattet. Offen und ehrlich sprach Aaron in der Vergangenheit immer wieder über seinen Kampf mit Sucht und psychischen Problemen. Doch das waren nicht die einzigen Konflikte, die er mit sich herumtrug. Aaron hatte bis zuletzt kein gutes Verhältnis zu seinen Geschwistern!

Nick Carter (42), der Sänger der Boygroup Backstreet Boys, ist vermutlich der Bekannteste der Carters. Vor drei Jahren hatte er eine einstweilige Verfügung gegen seinen Bruder erwirkt. Auf Twitter machte er damals publik: "In Anbetracht von Aarons zunehmend alarmierendem Verhalten und seinem jüngsten Geständnis, dass er Gedanken und Absichten hegt, meine schwangere Frau und mein ungeborenes Kind zu töten, blieb uns keine andere Wahl, als jede mögliche Maßnahme zu ergreifen, um uns und unsere Familie zu schützen."

Der 34-Jährige hatte auch noch eine Zwillingsschwester namens Angel Carter (34). Die beiden sollen sich ziemlich nahe gestanden haben. Im Jahr 2014 habe Aaron sie laut Hollywood Reports bei ihrer Hochzeit noch zum Altar geführt. Fünf Jahre später hat sie dann aber die einstweilige Verfügung von Nick mitunterzeichnet. Seine andere Schwester Leslie (✝25) wurde vor zehn Jahren ebenso wie Aaron in ihrem Haus bewusstlos aufgefunden und für tot erklärt.

Getty Images Nick und Aaron Carter auf einer Geburtstagsparty in Kalifornien im August 2006

Getty Images Leslie und Aaron Carter bei den Kid's Choise Awards in Kalifornien, 2001

Getty Images Bobbie Jean Carter, Nick Carter, Leslie Carter, Angel Carter und Aaron Carter im Juli 2011

