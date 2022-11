Fanliebe: War König Charles von Barbra Streisand besessen?

Von Barbra Streisand (80) konnte König Charles III. (73) nicht genug bekommen! Mit der Soul-Diva soll den britischen Monarchen eine besondere Beziehung verbinden. Dass sie sich persönlich kannten, ist schon länger kein Geheimnis mehr. Seit den 60ern liefen sich die beiden mehrmals über den Weg und die Sängerin ist sich bis heute sicher, dass Charles ein romantisches Interesse an ihr gehabt habe. Mehr noch: Charles soll von Barbra sogar richtig besessen gewesen sein.

Der Autor Christopher Andersen schreibt in seinem Buch "The King: The Life of Charles III.", dass Charles als junger Mann eine regelrechte Obsession für Barbra gehabt haben soll. "Die Leute schauen mich erstaunt an, wenn ich sage, dass sie umwerfend attraktiv ist und eine Menge Sex-Appeal hat", soll der junge Thronfolger in seine Navy-Tagebücher geschrieben haben. Demnach habe er sogar ein Poster an seiner Wand im Buckingham Palace gehangen. Anders als seine Kommilitonen, die Led Zeppelin oder Rolling Stones hörten, liebte Charles Barbras Musical "Funny Girl".

Nachdem zwischen Barbra und Charles eine Freundschaft entstanden war, machte der heutige Monarch seinem Idol sogar ein besonderes Geschenk. "Ich ging am Zimmer der Assistentin vorbei und sah einen Blumenstrauß. Ich fragte: 'Wer hat den geschickt?' Und sie sagte: "Ein Fan namens Charles.'", erzählte Barbra in einem Interview. Auf der Grußkarte war dann aber nicht nur der Name des Prinzen, sondern auch sein Siegel.

Getty Images Prinz Charles im Juni 2022

SIPA PRESS/Action Press König Charles III. und Barbra Streisand, 1974

Getty Images Barbra Streisand, Musikerin

