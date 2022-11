Ist es so weit? Schwangere Kelly Osbourne ist im Krankenhaus

Bei Kelly Osbourne (38) könnte es wohl jede Minute so weit sein! Die britische Musikerin teilte im Mai tolle Neuigkeiten mit ihrer Fangemeinde: Sie wird zum ersten Mal Mama. Der Vater ihres Kindes ist Sid Wilson (45) – erst im Februar hatten die Tochter von Ozzy Osbourne (73) und der DJ der Metal-Band Slipknot ihre Beziehung mit der Öffentlichkeit geteilt. Nun scheint die Geburt ihres kleinen Sohnes unmittelbar bevorzustehen: Kelly ist wohl schon im Krankenhaus!

Ein Insider verriet gegenüber Page Six, dass die hochschwangere Kelly sich bereits in die Klinik begeben hat – die Entbindung ihres ersten Kindes scheint also unmittelbar bevorzustehen. Die 38-Jährige befinde sich glücklicherweise in einem guten Zustand: "Ihr geht es gut", plauderte der Informant aus.

Menschen aus ihrem Umfeld gaben außerdem ein weiteres wichtiges Detail preis: Anscheinend haben die werdenden Eltern sich schon für einen Namen entschieden – und der hat eine ganz besondere Bedeutung. Kelly und Sid wollen ihren Sohn wohl ebenfalls Sid nennen.

