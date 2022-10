In der City: Jason Oppenheim und Marie-Lou zeigen ihre Liebe

Jason Oppenheim (45) und Marie-Lou präsentieren der Welt ihre Gefühle füreinander! Bereits im August hatte der Selling Sunset-Star seine Beziehung zu der deutschen Influencerin öffentlich gemacht. Ende September wurde dann bekannt, dass ihre Liebe auch in der Reality-TV-Show ein Thema sein wird, neben dem Verkauf von millionenschweren Luxusvillen. Nun genossen Jason und Marie-Lou mal abseits der Kameras ein wenig Zweisamkeit!

In West Hollywood schlenderten der Immobilienmakler und die Beauty durch die Straßen und konnten dabei gar nicht voneinander lassen, wie Bilder zeigen, die Daily Mail vorliegen. Paparazzi erwischten die beiden Turteltauben beim Händchenhalten. Dabei warfen sich Jason und Marie-Lou immer wieder verliebte Blicke zu. Die Blondine machte in einer kurzen Sportleggings mit Karomuster, einem dazu passenden Top sowie einem Cardigan eine tolle Figur. Ihr Liebster wählte für den Bummel hingegen einen eher eleganteren Look mit weißem Poloshirt samt braunen Loafers.

Auch sein Bruder Brett (45) ist seit einiger Zeit mit einer attraktiven deutschen Dame liiert: Die Bachelor-Bekanntheit Samantha Abdul (32) scheint dem Unternehmer mächtig den Kopf verdreht zu haben. Das beweisen die beiden ab und an mit süßen Turtel-Schnappschüssen.

Anzeige

Instagram / jasonoppenheim Marie-Lou und Jason Oppenheim im September 2022

Anzeige

Getty Images Brett und Jason Oppenheim im September 2022

Anzeige

Instagram / marielounurk Brett Oppenheim und Samantha Abdul im September 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de