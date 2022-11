Nach Insta-Post: Billie Eilish ist mit Jesse auf Red Carpet

Billie Eilish (20) und Jesse Rutherford (31) wollen ihre Liebe offenbar nicht länger verstecken. Mitte Oktober kamen erstmals Gerüchte über eine Liaison der Sängerin mit dem Musiker auf. Immer wieder wurden die beiden Künstler gemeinsam gesichtet. An Halloween teilte die "Bad Guy"-Interpretin dann sogar ein gemeinsames Foto von sich und dem The-Neighbourhood-Frontmann auf Social Media. Nun zeigten sich die Turteltauben zum ersten Mal gemeinsam auf dem roten Teppich!

Die 20-Jährige und ihre etwa zehn Jahre ältere Begleitung wagten am Samstagabend im Rahmen der LACMA Art+Film Gala in Los Angeles den Gang über den Red Carpet. Dafür wählten sie einen außergewöhnlichen Look. Die Grammy-Gewinnerin als auch der Songwriter hüllten sich gemeinsam in eine übergroße Decke ein. Darunter kamen Outfits im Partnerlook zum Vorschein: Sowohl der 31-Jährige als auch Billie trugen Kleidung, die Nachtwäsche zum Verwechseln ähnlich sah.

Während die Sängerin auf Wolke sieben zu schweben scheint, sind ihre Fans von ihrer vermeintlichen neuen Beziehung weniger begeistert. Sie kritisieren vor allem den Altersunterschied der beiden Künstler. "Was kann ein 31-Jähriger mit einer 20-Jährigen gemeinsam haben? Ich finde das sehr komisch", wetterte ein User vor wenigen Wochen auf Twitter.

Getty Images Billie Eilish mit Jesse Rutherford, 2022

Getty Images Billie Eilish und Jesse Rutherford bei der LACMA Art+Film Gala, 2022

Getty Images Billie Eilish und Jesse Rutherford, November 2022

