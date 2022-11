Nach langer Dating-Historie: Will Drake jemals heiraten?

Will Drake (36) überhaupt unter die Haube kommen? Der Liste der Verflossenen des Rappers ist lang. Unter anderem reihen sich dort Rihanna (34), Keshia Chante (34) und Bria Myles. Mit der ehemaligen Pornod-Darstellerin Sophie Brussaux (33) hat der "Best I Ever Had"- Interpret sogar einen gemeinsamen Sohn. Doch die Richtige scheint für den Musiker noch nicht dabei gewesen zu sein. Wird Drake jemals vor den Traualtar treten?

In einem Video, das er auf Instagram teilte, sprach der Rapper über das Heiraten. "Ich bin sicher, dass ich das könnte. Ich denke, dass wir irgendwann, wenn das alles für uns vorbei ist und diese Sucht nach Arbeit und Erfolg und Vorwärtsbewegung vorbei ist, ich glaube, dass wir alle etwas Echtes brauchen werden. Hoffentlich ist es noch nicht zu spät", gestand der 36-jährige Kanadier.

Bevor es so weit ist, scheint sich Drake allerdings noch ordentlich ausleben zu wollen. Denn er verriet außerdem: "Im Moment habe ich das Gefühl, dass ich mir angewöhnt habe, vier oder fünf Frauen zu daten, um eine Frau zu finden." Dann fügte der Musiker hinzu, dass er dies tue, weil "ich zwei Dinge an jedem Mädchen mag".

Getty Images Drake, Rapper

Getty Images Drake, Rapper

Getty Images Drake bei den Billboard Music Awards 2019

