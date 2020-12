Vor 15 Jahren brach für sie eine Welt zusammen! Sienna Miller (38) und ihr Ex Jude Law (47) gerieten 2005 weltweit in die Schlagzeilen: Damals kam raus, dass der Phantastische Tierwesen-Darsteller seine damalige Verlobte mit der Nanny seiner Kinder betrogen hatte. Nachdem die beiden Schauspieler zunächst noch versucht hatten, ihre Beziehung zu retten, trennten sie sich im folgenden Jahr schlussendlich. Wie sehr Sienna unter der Untreue ihres Verflossenen gelitten hatte, gestand sie nun in einem Interview...

Im Gespräch mit Daily Beast erinnerte sich die Hollywood-Beauty an die damalige Zeit zurück. "Es war wirklich einer der schwierigsten Momente [in meinem Leben] – ich hoffe, dass ich das nie wieder erleben muss", offenbarte sie. Damals performte sie für das Shakespeare-Theaterstück "As You Like It" fast täglich vor einem großen Publikum – obwohl sie mit Herzschmerz und fiesen Presseberichten zu kämpfen hatte! Zudem wurde sie ständig von Paparazzi verfolgt, die ein Statement aus ihr herauszulocken wollten. "Es war wirklich hart", stellte die Britin fest.

Deshalb habe sie diese Zeit regelrecht aus ihrem Gedächtnis verbannt. "Es gibt ungefähr sechs Wochen, an die ich mich nicht mehr erinnere", gab sie zu. Heute kann sie dem ganzen Drama jedoch auch etwas Positives abgewinnen: "Ich war erst 23. Aber wenn man so was durchsteht, fühlt es sich so an, als könnte man alles schaffen."

