Als WWE-Star: Logan Paul kassiert schmerzhafte Niederlage!

Bei diesem Match musste Logan Paul (27) mächtig einstecken! Im Juli hatte der YouTuber bekannt gegeben, einen Profivertrag als Wrestler unterzeichnet zu haben. Somit ist der Blondschopf mittlerweile nicht mehr nur als Influencer bekannt, sondern auch als Sportler. Als Boxer versuchte er sich beispielsweise schon gegen niemand Geringeren als Floyd Mayweather Jr. (45). Am Wochenende stand sein erstes großes Titel-Match als Wrestler an – doch Logan verlor!

Bei dem großen WWE-Event "Crown Jewel" traf Logan auf den derzeit besten Profiwrestler: Roman Reigns (37). Mit dem Gewinn der "Universal Championship" und der "WWE Championship" ist der Cousin von Dwayne "The Rock" Johnson (50) nun seit über zwei Jahren die unangefochtene Nummer eins in der Sport-Unterhaltungsbranche. In Saudi-Arabien lieferten sich Logan und Roman lange einen offenen Schlagabtausch – am Ende kassierte der Webstar aber eine bittere Niederlage. So entgingen ihm nur nicht die goldenen Gürtel, sondern er verletzte sich auch noch. Via Twitter bestätigte er, dass er sich bei dem Gefecht einen Meniskus-, Innenband- und möglicherweise einen Kreuzbandriss zugezogen habe.

Wie es für Jake Pauls (25) Bruder nach seiner ersten großen Niederlage als Profiwrestler weitergeht, ist momentan noch unklar. Die Fans zeigten sich von seinem Match gegen Roman jedoch total begeistert. "Selten so was Geiles gesehen. Roman und Logan haben so krass geliefert! Der Hammer!", schwärmte beispielsweise ein Fan auf Social Media.

Roman Reigns, US-amerikanischer Profiwrestler

Logan Paul im Oktober 0222

Jake und Logan Paul im Januar 2020

