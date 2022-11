Am Telefon: So überbrachte TikTok-Jasi ihrem Freund Babynews

Jasi_xx3 (20) wird schon bald zum zweiten Mal Mutter! Die TikTokerin verkündete Ende Oktober, dass sie wieder schwanger sei: Nachdem ihre kleine Tochter Eleyna im August 2020 zur Welt kam, darf sie sich jetzt erneut auf Nachwuchs freuen. Für die Influencerin und ihren neuen Freund Mou ist es das erste gemeinsame Kind. Aber wie hat das Paar eigentlich von der Schwangerschaft erfahren? Jasis Freund erhielt die Babynews am Telefon.

In einem YouTube-Video erklärt Jasi jetzt, dass sie zunächst alleine einen Test gemacht habe, der positiv ausgefallen sei. Daraufhin habe sie Mou angerufen. "Ich meinte so zu ihm am Telefon: 'Hey, ich muss dir noch was ganz Wichtiges sagen. Lass uns das aber am besten persönlich besprechen'", erklärt die Zweifach-Mama in spe. Ihr Freund sei aber einfach zu ungeduldig gewesen. "Mou konnte nicht abwarten und wollte die ganze Zeit, dass ich es ihm erzähle. Also habe ich es ihm schon am Telefon gesagt", berichtet sie.

Kurze Zeit nach dem Telefonat haben sich Jasi und Mou aber persönlich getroffen: "Als wir uns dann ein paar Stunden später gesehen haben, haben wir noch einen zweiten Test gemacht", berichtet die Web-Beauty. Nachdem auch dieser Test positiv ausgefallen sei, haben sich die beiden direkt total auf ihren Nachwuchs gefreut.

Instagram / jasisdr Jasi zeigt ihren Babybauch, Oktober 2022

Instagram / jasi_xx3 Jasi_xx3 mit ihrem Freund Mou im September 2021

Instagram / jasi_xx3 Jasi_xx3, Web-Bekanntheit

