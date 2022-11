Das gab's noch nie: Die neue GNTM-Staffel startet in L.A.!

Germany's next Topmodel geht schon in ein paar Monaten in die nächste Runde! Auch 2023 macht sich Heidi Klum (49) wieder auf die Suche nach dem schönsten Mädchen Deutschlands. Eigentlich war das Flugticket nach Los Angeles im Verlauf der vergangenen Staffeln immer ein großer Meilenstein für die Nachwuchsmodels – doch das ändert sich in der kommenden Season: Die neue GNTM-Staffel startet für die Kandidatinnen nämlich direkt in der Stadt der Engel!

In einer Pressemitteilung gab ProSieben jetzt offiziell bekannt, dass die 18. Staffel der beliebten Castingshow in der US-amerikanischen Metropole Los Angeles startet. "Die 30 #GNTM-Kandidatinnen treffen Heidi Klum in einer echten Filmstadt. Dort laufen sie ihre erste Fashion-Show", heißt es in der Mitteilung. Die neuen Folgen werden dann ab dem Frühjahr 2023 im TV ausgestrahlt.

Und auch Heidi selbst ist im Hinblick auf die neue GNTM-Staffel schon jetzt total aus dem Häuschen. "Ich freue mich auf eine neue, sicherlich spannende Reise mit meinen Kandidatinnen", betonte die Chefjurorin voller Vorfreude. Nähere Details zu ihren Teilnehmerinnen verriet sie bislang jedoch noch nicht.

MEGA Heidi Klum am Set der neuen "Germany's next Topmodel"-Staffel 2022

Getty Images Heidi Klum, September 2022

Instagram / heidiklum Heidi Klum, Dezember 2021

