Für Format: Filip Pavlovic und Serkan Yavuz testen 20 Berufe

Vom Dschungel in den Berufsalltag! Anfang dieses Jahres gewann Filip Pavlovic (28) die 15. Staffel des Dschungelcamps. Mit seinem Einsatz in den ekligen und waghalsigen Prüfungen konnte er die Zuschauer von sich überzeugen und sich schließlich die begehrte Krone aufsetzen lassen. Doch jetzt muss er mal von seinem Thron herabsteigen und erneut einige Prüfungen bewältigen: Zusammen mit seinem Kumpel Serkan Yavuz (29) stellt sich Filip neuen, anstrengenden Herausforderungen in Alltagsberufen!

Bei "Filip & Serkan @Work - Praktikum statt Party" schnuppern die Influencer auf Discovery+ in 20 alltägliche Berufe rein. Wie in einer Pressemitteilung zu lesen war, findet das Ganze in der Kleinstadt Unkel am Rhein statt – immer unter den wachsamen Augen des Bürgermeisters: Er lässt Filip und Serkan nicht nur bei sich wohnen, sondern teilt ihnen auch zahlreiche Aufgaben zu, die in der Gemeinde anfallen. Die beiden versuchen sich unter anderem als Geschichts- und Mathelehrer in der Schule, packen in der Landschaftspflege an oder arbeiten im Hotel. Ab dem 1. Dezember zeigt der Streamingdienst jeden Donnerstag eine neue Folge.

Zuvor hatte Discovery+ schon Daniela Katzenberger (36) ins harte Arbeitsleben des Normalbürgers geschickt. Bei "Katzenberger @Work – Gülle statt Glamour" packte sie eine Woche auf einem Bauernhof mit an. "Mein persönlicher Albtraum war, als ich das Huhn rupfen musste. Das werde ich nie wieder machen", berichtete die TV-Bekanntheit Promiflash danach von ihren Erfahrungen.

