Filip Pavlovic (27) ist der König der Tropen 2022! Am vergangenen Wochenende fiel nach gut zwei Wochen die Entscheidung im Dschungelcamp. Mit über 60 Prozent aller Zuschauerstimmen wurde der ehemalige Bachelorette-Boy zum Sieger der diesjährigen Staffel in Südafrika gewählt. Damit bekam der Hamburger nicht nur Krone und Zepter, sondern auch 100.000 Euro überreicht. Was Filip mit seinem plötzlichen Reichtum wohl anstellen will?

Gegenüber RTL gab der 27-Jährige offen zu, bisher noch nicht großartig über die Summer nachgedacht zu haben: "Ich muss erst mal in Deutschland ankommen und dann sehen wir weiter. Das Geld wird auf jeden Fall in guten Händen landen!" Fest stehe jedoch schon, dass er seiner Familie mit dem Geld eine Freude machen wolle: "Ich gehe erst mal meinen Eltern einen sehr entspannten Urlaub spendieren und alles andere gucke ich dann!"

Wie wichtig ihm seine Familie ist, hatte der Hottie im Dschungelcamp immer wieder betont. Nachdem die Briefe aus der Heimat angekommen waren, kullerten bei Filip sogar einige Tränen: "Ich glaube, meine Familie ist das erste Mal stolz auf mich!"

RTL / Stefan Menne Filip Pavlovic im Dschungelcamp 2022

Instagram / filip_pavlovic1 Filip Pavlovic im Dschungelcamp

RTL / Stefan Menne Filip Pavlovic, Dschungelkönig 2022

