Nach Drohungen: Katha Hambuechen ist heimlich umgezogen

Katharina Hambuechen hat ihren Lebensmittelpunkt verlagert. Die Reality-TV-Bekanntheit durchlebte in den vergangenen Monaten eine turbulente Zeit: Bei Das Sommerhaus der Stars trennten sie und ihr Ex Eric Sindermann (34) sich, daraufhin folgte eine ordentliche Schlammschlacht im Netz. Immer wieder konfrontierten die beiden sich gegenseitig mit heftigen Anschuldigungen. Nun ist Katha in eine neue Wohnung gezogen – etwa, weil Eric sie bedroht hat?

"Ich bin in den letzten Tagen still und heimlich umgezogen", erzählte Katha in ihrer Instagram-Story und ergänzte, dass sie schon seit Ende der Sommerhaus-Dreharbeiten nach einer neuen Wohnung gesucht hat. "Mir hat ein gewisser Herr damit gedroht, dass er mir Leute vorbeischickt. Ich fühle mich jetzt etwas sicherer", fügte sie daraufhin hinzu. Ob es sich dabei aber um Eric handelt, ist unklar – schließlich erwähnte sie dessen Namen nicht explizit.

Die Situation sei für Katha aber definitiv keine Leichte gewesen. "Ich habe gemerkt, okay, so langsam wird es sehr spacig, was dieser Mensch tut. Und habe mich immer unsicherer gefühlt, hatte Albträume und bin froh, dass ich jetzt endlich eine Wohnung habe", gab die Beauty weiter preis.

RTL Eric Sindermann und Katharina Hambuechen bei "Das Sommerhaus der Stars"

Wehnert, Matthias / ActionPress Katharina Hambuechen und Eric Sindermann, Sommerhaus-Bewohner 2022

AEDT / SplashNews.com Katharina Hambuechen und Eric Sindermann im Dezember 2021

