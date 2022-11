Nicht so wie sie: So muss Sophia Thomallas Partner sein!

Gegensätze ziehen sich an! Sophia Thomalla (33) ist seit über einem Jahr glücklich mit dem Tennisspieler Alexander Zverev (25) zusammen. Seitdem begeistert das beliebte Paar seine Fans immer wieder mit heißen Fotos und Clips auf Social Media oder eleganten Red-Carpet-Auftritten. Nun strahlte die Moderatorin auf einem Event ohne ihren Partner. Dort verriet Sophia, worauf sie bei einem Mann am meisten Wert legt!

Im Interview mit Bunte.de erzählt die Beauty, dass ein Mann auf gar keinen Fall so sein sollte wie sie: "Wenn mein Partner so wäre wie ich, dann gute Nacht Maria. Das muss schon jemand sein, der anders tickt als ich", plauderte sie aus. Vor allem ihre Kompromisslosigkeit könnte sie an ihrem Partner nicht akzeptieren: "Ich brauche jemanden, der kompromissbereiter ist als ich."

Diesen jemand scheint sie in ihrem Alex gefunden zu haben. Ihre Beziehung mit dem Sportler laufe ganz normal ab, obwohl sie öfter mal aus beruflichen Gründen getrennt sind, erzählte Sophia. "Es ist ja nicht so, dass wir uns weniger sehen als ein anderes Paar. Die Zeit ist halt einfach nur anders verteilt", erklärte sie – nach längeren Pausen seien sie danach nämlich Vollzeit zusammen.

Anzeige

Getty Images Sophia Thomalla und Alexander Zverev, 2021

Anzeige

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla im November 2022

Anzeige

Getty Images Alexander Zverev und Sophia Thomalla bei der "Sportler des Jahres"-Gala 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de