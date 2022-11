Statement: "Princess Charming"-Hanna rasiert sich Glatze!

Hanna Soekeland greift zum Rasierer! Die Beauty suchte in diesem Jahr als Princess Charming nach der großen Liebe – mit Erfolg! In Kandidatin Jessica fand sie schlussendlich die Richtige. Wie happy die beiden sind, beweisen sie seither gerne auf Social Media. Nun nutzte Hanna die Bilderplattform aber für ein ernstes Thema. Aus Protest gegen das schreckliche Vorgehen von iranischen Sicherheitskräften gegen Frauen rasierte sie sich nun eine Glatze!

Via Instagram teilte die Kuppelshow-Teilnehmerin nun ein Video dazu. Darauf ist zu sehen, wie Hanna zum Rasierer greift. Stück für Stück beginnt sie sich ihre kurzen Haare zu stutzen. Dazu wählte die Influencerin den Song "For Freedom" aus. In dem Clip sagte der einstige "Princess Charming"-Star kein Wort, sondern vollzog die Aktion als stillen Protest.

Hannas Fans zeigten sich von ihrer Aktion sehr begeistert. Unter ihrem Video fanden sich zahlreiche positive Kommentare wieder. "Es ist mehr als nur Haare schneiden. Es ist eine Bewegung, es ist ein Zeichen.[...] Danke dafür", erklärte beispielsweise ein User.

Instagram / hannasoekeland Jessi und Hanna, "Princess Charming"-Paar 2022

Instagram / hannasoekeland Hanna Soekeland im November 2022

RTL Hanna, die neue "Princess Charming"

