Vor Tod: Aaron Carter (†34) wollte Doku über sich drehen

Aaron Carter (✝34) hatte große Pläne. Der Musiker verstarb am Samstag ganz plötzlich: Er wurde leblos in seiner Badewanne aufgefunden. Das löste große Trauer bei seinen Fans aus – und auch bei seinen Angehörigen, wie etwa bei seinem Bruder, dem Backstreet Boys-Star Nick Carter (42). Viele waren von seinem Tod total überrascht. Nun verriet ein nahestehender Kollege: Aaron hatte noch einige Pläne, die er in nächster Zeit umsetzen wollte.

Der deutsche Kameramann Jens Eser arbeitete in der Vergangenheit schon mit dem Kinderstar zusammen und stand in den letzten Monaten mit ihm in Kontakt. "Er hatte mich noch im Juli gebeten, ein Video mit ihm zu machen zum Song 'City of Dreams'", verriet er Bild. Außerdem habe Aaron sich einen großen Traum erfüllen wollen: "Eine Doku mit dem Titel 'Forgotten', in der er seine harte Zeit aufarbeiten wollte, wie er als Kinderstar plötzlich vor dem Nichts stand, niemand mehr an ihn geglaubt hat."

Aber nicht nur die Doku hatte Aaron in Zukunft geplant. The Sun liegt ein Video vor, in dem der Vater eines Sohnes gemeinsam mit seiner On-off-Freundin Melanie Martin über die gemeinsamen Zukunftspläne spricht. "Dann würde ich wirklich gerne einfach heiraten und an einen anderen Ort ziehen", verriet Melanie.

Getty Images Aaron Carter im Mai 2017

Getty Images Aaron Carter, Sänger

Instagram / missmelaniemartin Aaron Carter und Melanie Martin

