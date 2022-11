Als Teenies ein Paar: Lindsay Lohan trauert um Aaron Carter

Lindsay Lohan (36) reagiert mit emotionalen Worten auf den Tod von Aaron Carter. Der Musiker ist am Samstag plötzlich mit nur 34 Jahren verstorben. Genau wie Aaron hatte Lindsay ihren Durchbruch als Kinderstar. Der Sänger und die Schauspielerin waren in den frühen 2000er-Jahren kurz zusammen gewesen. Nun erinnerte Lindsay sich an ihre Momente mit Aaron und teilte ihre Trauer mit der Öffentlichkeit.

Gegenüber Access Hollywood verriet die 36-Jährige, dass sie noch zahlreiche Momente mit Aaron im Gedächtnis hat. "Es gibt so viele Erinnerungen an die Zeit, als ich so jung war, an diese Zeit meines Lebens. Meine Gebete gehen an seine Familie", hielt sie fest. Sie merkte zudem an, dass es lange her sei, dass sie miteinander gesprochen hätten. Die beiden waren 2002 offiziell ein Paar.

Auch eine weitere Ex-Freundin trauerte im Netz um den Kinderstar. Hilary Duff (35) war mit Aaron rund drei Jahre in einer festen Beziehung. Auf ihrem Instagram-Account postete die Sängerin emotionale Zeilen: "Für Aaron – es tut mir unendlich leid, dass das Leben so schwer für dich war und dass du damit vor der ganzen Welt kämpfen musstest. Du hattest einen Charme, der überwältigend war."

Lindsay Lohan vor Gericht in Beverly Hills im Oktober 2009

Aaron Carter im September 2020

Hilary Duff und Aaron Carter, 2003

