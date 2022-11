"Baby Gundo": Fußballstar Ilkay Gündogan wird erstmals Papa!

Was für schöne Neuigkeiten von Ilkay Gündogan (32)! Im Mai heiratete der Fußballstar von Manchester City mit Sara Arfaoui seine Traumfrau – in einer romantischen Zeremonie schlossen die beiden Turteltauben den Bund für ein gemeinsames Leben. Im Netz gibt die Moderatorin ihrer Community regelmäßig Einblicke in ihr Liebesleben mit Ilkay. Doch lange sind sie nicht mehr nur zu zweit: Denn Sara ist schwanger!

Das verkündeten der Sportler und die Beauty nun überglücklich via Instagram. In einer niedlichen Fotostrecke präsentieren die Eheleute ihr Baby-Glück – und einen Mini-Babybauch, den Sara in einem engen schwarzen Kleid betonte. "Baby Gundo. Wir können es nicht abwarten, dich kennenzulernen", schrieb 27-Jährige dazu.

Weitere Details verrieten die werdenden Eltern aber erst mal noch nicht – ihr Glück ist allerdings kaum zu übersehen. Doch einen kleinen Hinweis lieferten Ilkay und Sara vielleicht. Das blaue Herzchen, welches Sara dem Posting hinzufügte, konnte darauf hindeuten, dass die beiden möglicherweise einen kleinen Jungen erwarten.

Getty Images Fußballer Ilkay Gündogan

Alessia Franco for David Bastianoni Studio Ilkay Gündogan und Sara Arfaouis Hochzeitsfoto

Instagram / ilkayguendogan Ilkay Gündogan mit seiner Ehefrau Sara, Juli 2022

