Es sind tolle News für seine Fans! Ilkay Gündogan (31) verzückte seine Anhängerschaft erst im Dezember mit einer süßen Überraschung: Denn der Kicker vom englischen Klub Manchester City hatte damals seine Verlobung mit Sara Arfaoui bekannt gegeben. Seine Beziehung mit der Beauty hatte der Sportler erst im vergangenen Sommer öffentlich gemacht. Jetzt folgte der nächste Schritt: Ilkay und Sara haben geheiratet!

Auf Instagram teilte der gebürtige Gelsenkirchener nun nämlich eine Reihe von Fotos: Auf einem ist er Arm in Arm mit seiner Liebsten zu sehen, auf einem anderen hält er strahlend seine Hand in die Kamera – die ein funkelnder Ring ziert! "Wir haben geheiratet! Wir freuen uns so und können es gar nicht erwarten, mit unseren Familien und Freunden zu feiern", schrieb Ilkay unter den Beitrag.

Seine Fans freuten sich überschwänglich über die sensationellen Nachrichten. In zahlreichen Sprachen gratulierten viele User dem Paar – darunter auch Weggefährten. "Glückwunsch euch zweien! Ich wünsche euch ein Leben voller Glück und endloser Liebe", schrieb etwa Ann-Kathrin Götze (32).

Sara Arfaoui bei ihrer Hochzeit im Mai 2022

Ilkay Gündogan bei seiner Hochzeit im Mai 2022

Ann-Kathrin Götze

