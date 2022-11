Gigi Hadid im Muster-Mix bei Fashion-Event: Top oder Flop?

Gigi Hadid (27) überraschte am Wochenende mit ihrem außergewöhnlichen Outfit. Am 7. November fanden erneut die CFDA-Fashion-Awards statt, die im Jahr 1981 ins Leben gerufen wurden und seitdem jährlich die besten Modedesigner in den USA küren. Die Gästeliste war lang und ein Großteil der geladenen Stars kam in pompösen Ballkleidern und außergewöhnlichen Anzügen. Gigi hatte bei diesem Event aber scheinbar keine Lust auf einen glamourösen Auftritt!

Normalerweise trägt das Model für öffentliche Auftritte extravagante und glitzernde Kleider oder Anzüge. Am Sonntag schien ihr jedoch nicht danach gewesen zu sein. Sie betrat den Fototeppich mit einer wilden Muster-Kombination aus blauen und roten Karos sowie einer rot-weiß gestreiften Hose. Dazu trug sie einen geflochtenen Gürtel, der noch mehr Unruhe in das Gesamtbild brachte. Unter ihrer ausgefransten Weste hatte sie ein abgeschnittenes weißes Hemd an – das einzige Teil ohne Musterung in diesem Outfit. Während der Aufnahmen auf dem roten Teppich kam die US-Amerikanerin sehr selbstbewusst rüber und präsentierte stolz ihren Muster-Mix.

Top oder Flop? Auf den Social-Media-Plattformen spalten sich die Meinungen zu diesem Look. Unter einem Post auf dem Instagram-Kanal der Fashion-Awards ist die Mehrheit der User nicht wirklich begeistert. "Es sieht aus, wie das Rodeo-Outfit eines Clowns", schreibt ein User. Ein anderer Kommentar aber beispielsweise lautet: "Atemberaubend."

Getty Images Gigi Hadid, CFDA Fashion Awards November 2022

Getty Images Gigi Hadid, Rihanna's Savage X Fenty Show Vol. 3, September 2021

Getty Images Gigi Hadid posiert, Dezember 2015 in Milan

