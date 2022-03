Gigi Hadid (26) zieht mit ihrem Look alle Blicke auf sich. Das Model ist bereits seit einigen Jahren sehr gefragt. Immer wieder darf die Laufstegschönheit daher bei Fashionshows, oder auch in diversen Modemagazinen tolle Outfits präsentieren. Für eine Werbekampagne warf sich die Mutter einer Tochter nun erneut in Schale. Gigi bezauberte die Passanten bei einem Fotoshooting in einem hellblauen Traum aus Tüll.

Im Rahmen von Werbeaufnahmen für einen Kosmetikhersteller in New York trug die 26-Jährige einen traumhaften Look in Pastellblau. Das Model kombinierte für die Fotos einen ausladenden Tüllrock mit einem lässigen Hoodie und Sneakern in hellem Blau. Dazu trug sie einen Blazer, der denselben Farbton hatte. Ihr sportlich-elegantes Outfit setzte die Beauty gekonnt auf einem gelben Taxi für den Fotografen in Szene.

Auch Gigis neue Frisur kam in diesem Look in eisblau perfekt zur Geltung. Das Model überraschte seine Fans vor wenigen Wochen mit einer Typ-Veränderung: Die 26-Jährige ließ sich ihre Mähne platinblond färben. Ein Jahr zuvor hatte sie sich hingegen für eine Mähne in erdbeerblond entschieden.

