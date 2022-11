Nach Tom-Trennung: Gisele Bündchen entspannt in Costa Rica

Gisele Bündchen (42) lässt die Seele baumeln! Hinter dem Topmodel liegt immerhin eine turbulente Zeit. Nach langen Spekulationen bestätigten sie und Tom Brady (45) Ende Oktober ihre Trennung. Nach etwa 13 Jahren Ehe lassen sich die beiden scheiden. Die gebürtige Brasilianerin soll aber alleine ganz gut zurechtkommen. Das zeigte sie jetzt auch: Gisele wurde ganz entspannt in Costa Rica gesichtet!

Auf neuen Paparazzibildern, die Page Six vorliegen, ist die 42-Jährige in Costa Rica zu sehen. Nach der Trennung urlaubt Gisele in Lateinamerika und scheint den Trip sichtlich zu genießen. Ungeschminkt und im lockeren Urlaubslook strahlt die Zweifach-Mama auf einem Foto vor sich hin. Außerdem wurde die Laufstegschönheit gesehen, wie sie sich mit ihrem Sohn Benjamin (12) und ihrer Tochter Vivian (9) etwas zu essen holte.

Und wie geht es Tom derweil? Im Interview mit Sirius XM hatte der NFL-Star nach den Trennungsnews angemerkt, dass es für ihn schwierig sei, dass die Scheidung so öffentlich stattfindet. "Ich konzentriere mich auf zwei Dinge: mich um meine Familie und vor allem um meine Kinder zu kümmern, und außerdem mein Bestes zu geben, um Footballspiele zu gewinnen", hatte er außerdem betont.

Getty Images Tom Brady und Gisele Bündchen, Mai 2019

Getty Images Gisele Bündchen, Supermodel

Getty Images Tom Brady, NFL-Star

