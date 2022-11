Trennung von Tom Brady: Gisele Bündchen verkraftet es gut

Sie war es anscheinend gewohnt, alleine zu sein! Vor einigen Tagen gab das Supermodel Gisele Bündchen (42) bekannt, die Scheidung von ihrem Mann Tom Brady (45) finalisiert zu haben. Der Footballstar und die Brasilianerin waren 13 Jahre verheiratet und haben zwei gemeinsame Kinder. Jetzt erklärte ein Insider, dass Gisele bereits jahrelang ihr eigenes Leben gelebt habe und die Trennung deshalb gut verkrafte.

Eine Quelle aus dem Bekanntenkreis der 42-Jährigen verriet gegenüber People, dass die Scheidung anfangs schwer für Gisele gewesen sei – inzwischen haben sie sich jedoch bestens eingelebt. "Sie hat jahrelang ihr eigenes Leben gelebt, während Tom Football spielte, also hat sie keine Angst, Dinge selbst zu tun", erklärte der Insider weiter.

Laut New York Post hatte die zweifache Mutter bereits am 28. Februar – also Monate vor der offiziellen Trennung – ein eigenes Haus gekauft. Das Anwesen befindet sich angeblich in der Nähe von Miami Beach und soll mit drei Schlafzimmern und drei Badezimmern ausgestattet sein.

Anzeige

Getty Images Gisele Bündchen auf einer Gala in Los Angeles, 2019

Anzeige

Getty Images Tom Brady und Gisele Bündchen

Anzeige

MEGA Gisele Bündchen mit ihren Kids im Oktober 2022 in Miami

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de