Nur an zweiter Stelle: Jennifer Lopez war lange unglücklich

Jennifer Lopez (53) will sich jetzt um sich selbst kümmern! Der Popstar hat sich in der Musikbranche durch eine ganze Reihe von Megahits einen festen Platz erkämpft. Als zweifache Mama hat sie aber auch privat alle Hände voll zu tun. Nebenbei ist J.Lo mit Schauspieler Ben Affleck (50) auch noch frisch verheiratet. Doch so glücklich sie das auch macht – sich selbst zurückzustellen, kommt für Jennifer nicht mehr infrage!

Gegenüber der Vouge erklärte Jennifer, dass sie immer dachte, sie müsse sich selbst hinten anstellen, da das besonders "nobel" sei. "Aber das ist es nicht. Das sind Verhaltensmuster, die sich so sehr einprägen, dass man sie nicht mehr ablegen kann. Und an einem bestimmten Punkt sagt man dann: 'Moment, das fühlt sich nicht richtig an'", meinte die 53-Jährige. Damit habe sie lange zu kämpfen gehabt und schließlich festgestellt, dass es sie auf Dauer nicht glücklich macht. Aus dem Grund habe sich J.Lo die Zeit genommen, dieses offenbar ungesunde Verhalten abzulegen.

Gleichzeitig verriet Jennifer, warum sie sich entschied, den Nachnamen ihres Mannes anzunehmen. Es sei für sie romantisch gewesen und gehöre sie auch offiziell an Bens Seite. Die Änderung ihres Namens sei aber trotzdem ein "Kraftakt" gewesen, denn in der Öffentlichkeit und vor allem im Showbusiness wird die Sängerin weiterhin Jennifer Lopez sein.

Getty Images Jennifer Lopez bei der Premiere ihrer Doku, Juni 2022

Instagram / jlo Jennifer Lopez im April 2022

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez im September 2021

