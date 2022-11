"Romantisch": Darum nahm J.Lo Ben Afflecks Nachnamen an!

Jennifer Lopez (53) plaudert aus dem Ehe-Nähkästchen! Im Sommer gaben sich die Sängerin und Ben Affleck (50) nach ihrem Liebes-Comeback das Jawort. Nach einer romantischen Zeremonie könnten die beiden kaum glücklicher sein. Das beweisen die Musikerin und der Schauspieler auf Events immer wieder mit niedlichem Geturtel. Ihr Liebesrezept: Zwischen ihnen soll es kein Drama geben. J.Lo nahm nach ihrer Heirat Bens Nachnamen an – und verriet nun, wieso!

Im Interview mit Vogue sprach die 53-Jährige nun ein wenig über ihr Eheleben und gab ein paar Details preis. Stichwort: Bens Nachname. "Mein bürgerlicher Name ist Mrs. Affleck. Wir gehören zusammen und sind Mann und Frau", erklärte Jennifer. Affleck zu heißen, sei für sie total "romantisch". Die Leute würden sie auch weiterhin noch Jennifer Lopez nennen, was aber total okay für sie sei.

Offiziell Jennifer Affleck zu heißen, sei für die Schauspielerin zudem eine Art Selbstermächtigung. "Ich habe mein Leben und mein Schicksal in die eigene Hand genommen und fühle mich als Frau und als Mensch gestärkt", schwärmte die zweifache Mutter. Dass seine Gattin seinen Namen trägt, macht Ben mit Sicherheit total stolz.

Instagram / jlo Jennifer Lopez im Juni 2022

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck im Oktober 2022

Getty Images Ben Affleck beim Filmfestival in Venedig, September 2021

