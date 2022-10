"Kein Drama": Darum sind Jennifer Lopez und Ben so glücklich

Für Jennifer Lopez (53) und Ben Affleck (50) läuft es nach wie vor rund! Bereits vor über 20 Jahren planten die beiden Turteltauben eine große Hochzeit, die dann kurzerhand abgesagt wurde. Doch beim zweiten Anlauf sollte es klappen: Zweimal wagten die Musikerin und der Schauspieler im Sommer den Gang vor den Traualtar. Auch fast drei Monate nach den romantischen Zeremonien sind die beiden Turteltauben glücklich wie am ersten Tag. Aber was ist Jennifer und Bens Geheimnis in Sachen Liebe?

Gegenüber Entertainment Tonight verriet eine dem Paar nahestehende Person das Liebesgeheimnis von J.Lo und ihrem Ben: "Sie haben das Gefühl, dass sie wahre Seelenverwandte sind und dass alles noch besser ist als beim ersten Mal, als sie zusammen waren. Jen und Ben lieben das Eheleben. [...] Es gibt kein Drama." Für die "On The Floor"-Interpretin und den "Deep Water"-Darsteller soll das Leben als verheiratetes Paar "besser als je zuvor" sein.

Auch die Karrieren sollen Jennifer und Bens Liebesglück nicht im Weg stehen – im Gegenteil: "Sie reden viel übereinander, hören sich gegenseitig zu und geben sich Ratschläge. [...] Es gibt keinen Konkurrenzkampf", verriet ein weiterer Insider gegenüber Us Weekly.

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez im September 2021

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez im Oktober 2021 in New York City

Getty Images Ben Affeck und Jennifer Lopez im Februar 2022

