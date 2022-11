"Überglücklich": So schlägt sich Rebel Wilson als Neu-Mama

Rebel Wilson (42) schwelgt im Glück! Es war wohl die größte Babyüberraschung in Hollywood: Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass die gebürtige Australierin mithilfe einer Leihmutter überraschend Mutter geworden ist. Im Netz verkündete sie ihr plötzliches Mutterglück und stellte ihrer Community direkt die kleine Royce Lillian vor. Und das Mädchen scheint seine Mama richtig glücklich zu machen: Rebel soll regelrecht vor Glück schweben!

Eine Quelle verriet US Weekly, wie sich Rebel nun in ihrer neuen Rolle als frisch gebackene Mama so fühlt. "Rebel ist überglücklich, Mutter zu sein. [...] Bis jetzt ist es eine Menge Arbeit, aber das Glück überwiegt vor allen Schwierigkeiten", erklärte der Insider. Mittlerweile soll der Pitch Perfect-Star sich richtig gut in ihre Rolle als Elternteil gefügt haben. Auch ihre Familie sei davon total begeistert: "Ihre Freunde und die Familie freuen sich, sie so zu sehen."

Mit ihrer Partnerin Ramona Agruma soll sich Rebel schon vor einiger Zeit Nachwuchs gewünscht haben. Während einer gemeinsamen Reise sollen die beiden Pläne für ihre gemeinsame Zukunft geschmiedet haben. Dabei seien sie zu dem Schluss gekommen, dass sie zusammen eine Familie gründen wollen. Und jetzt können sie ihr frisches Familienglück mit der kleinen Royce genießen.

Instagram / rebelwilson Rebel Wilsons Baby Royce Lillian

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson im Oktober 2021

Instagram / rebelwilson Ramona Agruma und Rebel Wilson im Juni 2022

