Am UK-Dschungelcamp-Set: Begrapschte Mike Tindall eine Frau?

Mike Tindall (44) sorgt derzeit für ordentlich Trubel in der britischen TV-Landschaft – und wohl auch im Königshaus! Der Mann von Zara Tindall (41), Enkelin von Queen Elizabeth II. (✝96), ist das erste Mitglied der royalen Familie, das an einer Realityshow teilnimmt: Der ehemalige Rugby-Spieler ist als Kandidat bei dem UK-Dschungelcamp "I'm A Celebrity... Get Me Out Of Here!" dabei. Aber schon kurz vor dem Drehstart löste er einen Skandal aus: Begrapschte Mike etwa ein Crew-Mitglied?

Auf Fotos, die unter anderem Daily Mail vorliegen, ist Mike kurz vor seinem Einzug in den australischen Busch abseits der TV-Kameras mit der Crew zu sehen – und diese Situation sorgt jetzt für Diskussionen: Auf den Schnappschüssen umgreift der 44-Jährige die Taille einer Mitarbeiterin von hinten und lacht dabei ganz deutlich. Zudem hat er seine Hände auf den Aufnahmen auch an der Hüfte und unter der Brust der Dame. Offenbar deutete der Royal aus einem Spaß heraus an, die Frau von dem Steg aus ins Wasser zu werfen.

Ob die junge Frau diese Aktion genauso lustig fand, ist nicht klar – ihre Reaktion ist nicht zu erkennen, da sie auf den Aufnahmen eine Maske trägt. Allerdings ist zu sehen, dass sie versucht, Mikes Hände wegzuschieben. Die Fans sind von dem Verhalten des Ex-Sportlers total empört. "So verhalten sich also verheiratete Männer aus der Königsfamilie, wenn die Kameras nicht laufen" oder auch "Die junge Person aus der Crew sieht nicht begeistert aus", schrieben unter anderem zwei User auf Twitter.

Getty Images Zara und Mike Tindall im Juni 2022

Getty Images Mike Tindall im August 2022 in Galgorm in Nordirland

Getty Images Zara und Mike Tindall im Juni 2021 in Ascot

