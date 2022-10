Wirklich im UK-Dschungel: Mike Tindall landet in Australien!

Mike Tindall (44) zieht es wirklich durch! Mehrere Wochen lang hatte es Gerüchte gegeben, dass der Schwiegersohn von Prinzessin Anne (72) ins britische Dschungelcamp ziehen soll. Einem Insider zufolge könnte er in der Realityshow sogar über das Königshaus plaudern. Bestätigt wurde Mikes Teilnahme bisher nicht – doch nun ist er am Drehort in Australien angekommen und gab ein erstes Interview dazu!

The Sun traf den Mann der Queen-Enkelin Zara (41) nach der Landung am Flughafen von Brisbane. Der 44-Jährige erzählte, dass er während seiner Zeit im Camp vor allem seine Familie vermissen werde: "Es ist wahrscheinlich eine der längsten Zeiten, in denen wir komplett ohne Kommunikation unterwegs sind." Der einstige Rugby-Profi wolle sich auf die Show konzentrieren und versuchen, während der Challenges ein paar Sterne zu ergattern. "Ich will Sterne gewinnen, weil ich essen will!", betonte der Sohn einer Sozialarbeiterin. Außerdem könnte er, wenn er sich in der Show gut macht, noch vor der Krönung von König Charles III. (73) zum Dschungelkönig ernannt werden.

Doch wie reagiert Mikes Frau eigentlich auf seine Dschungelcamp-Teilnahme? Immerhin ist er das erste Mitglied des britischen Königshauses, das in einer Realityshow zu sehen ist. Der einstige Sportler stellte klar: "Sie ist damit einverstanden, sonst hätte ich es nicht gemacht." Er selbst sei anfangs hin- und hergerissen gewesen, aber habe sich gedacht, dass es vielleicht großen Spaß machen könnte. "Vielleicht werde ich es bereuen", fasste der dreifache Vater zusammen.

Getty Images Mike und Zara Tindall beim Royal Ascot 2022

Getty Images Mike Tindall im August 2022 in Galgorm in Nordirland

Getty Images Zara und Mike Tindall im Juni 2021 in Ascot

