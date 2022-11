GNTM 2023: Das sind die ersten Infos zur neuen Staffel!

Germany's next Topmodel geht im Frühjahr 2023 in eine neue Runde! Die 18. Staffel startet für die Kandidatinnen direkt mit einer großen Neuerung: Anders als in der Vergangenheit lädt die Chefjurorin Heidi Klum (49) ihre Nachwuchsmodels nämlich direkt in der Auftaktfolge nach Los Angeles ein. "Ich freue mich auf eine neue, sicherlich spannende Reise mit meinen Kandidatinnen", betonte das Topmodel in einer ProSieben-Pressemitteilung. Alle neuen Infos zur neuen Staffel bekommt ihr im Promiflash-Video...

