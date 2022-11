"Hochzeit auf den ersten Blick"-Peter wehrt sich gegen Hater

Peter hat die Schnauze voll. In der aktuellen Staffel von Hochzeit auf den ersten Blick heiratete der Polizeibeamte die ihm zuvor fremde Jaqueline. Wie die beiden hoffen auch weitere Kandidaten in der Show die Liebe ihres Lebens zu finden und geben den Zuschauern einen Einblick in ihre Leben. Doch manchen Fans der Kuppelshow scheint nicht immer zu gefallen, was sie sehen. Im Netz wettern sie gegen die Kandidaten. Davon hat Peter nun genug und setzt sich zur Wehr!

Auf Instagram richtete der 34-Jährige ernste Worte an seine Follower. "Ich weiß, dass sich einige von uns Kandidaten öffentlich auf Social Media präsentieren. Das machen wir nicht, um zu zeigen, wie 'geil' wir sind, oder um 'berühmt' zu werden", äußerte sich der Bayer. Ihm sei klar, dass man durch die gezeigten Szenen im TV polarisieren könne, und jeder sich seine eigene Meinung darüber bilden dürfe. "Sich aber überheblich und selbstgerecht als Charakter-Polizei hinzustellen, ist einfach unwürdig und hilft niemandem", betonte Peter weiter.

Der Polizeibeamte appellierte an die Fans der TV-Show, nicht zu vergessen, dass er sowie die anderen Kandidaten auch nur normale Menschen mit Emotionen seien. Dafür bekam Peter eine Menge Zuspruch – sowohl von seinen Fans als auch den weiteren Teilnehmern der Kuppelshow. "Peter, du hast es auf den Punkt gebracht", kommentierte unter anderem die Teilnehmerin Kinga den Beitrag.

"Hochzeit auf den ersten Blick" – acht Episoden ab 3. Oktober 2022 immer montags um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

Instagram / peter.hadeb "Hochzeit auf den ersten Blick"-Peter, 2022

Sat.1 Peter bei seiner "Hochzeit auf den ersten Blick"

Sat.1 Kinga, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Teilnehmerin 2022

