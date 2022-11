"Hochzeit auf den ersten Blick"-Jawort: Zweifelte Michaela?

Michaela ist offenbar mehr als zufrieden mit ihrem Match! Bei Hochzeit auf den ersten Blick gab die Blondine dem ihr zuvor fremden Oliver das Jawort. Schon während der Trauung machten die beiden Kuppelshow-Kandidaten den Eindruck, als wären sie voneinander ziemlich beeindruckt. Doch entspricht das auch der Wahrheit? Im Promiflash-Interview verriet Michaela, was ihr an Oliver bei ihrem ersten Aufeinandertreffen gefallen hat.

"Sein selbstsicheres Auftreten und dass er sehr groß ist. Ich mag große Männer", schwärmte die Justizvollzugsbeamtin im Gespräch mit Promiflash. Dass sich sein strenger Blick in ein Lächeln verwandelte, als sie auf ihn zukam, habe ihr ebenfalls imponiert. Doch war für Michaela von Anfang an klar, dass sie die Ehe mit einem Fremden eingehen wird? "Ich war mir zu 90 Prozent sicher, dass ich Ja sagen werde. Ein kleines Restrisiko war da, aber ich konnte mir nicht vorstellen, dass da jemand steht, bei dem ich so ein schlechtes Bauchgefühl habe, dass ich mich nicht auf dieses Experiment einlassen würde", äußerte die Hobby-Köchin. Selbst wenn Oliver ihr optisch nicht zugesagt hätte, wäre sie die Ehe eingegangen. "Dann wäre mein Interesse sehr groß gewesen, herauszufinden, warum wir beide gematcht worden sind", erklärte sie.

Konnte Michaela denn bereits herausfinden, warum sie und Oliver laut den Experten perfekt zusammenpassen und deren Wahl nachvollziehen? "Ich kann die Wahl der Experten sehr gut verstehen. Wir haben ziemlich schnell Gemeinsamkeiten gefunden", stellte die 34-Jährige klar. Oliver bringe all die Eigenschaften mit, die ihr bei einem Mann wichtig seien.

"Hochzeit auf den ersten Blick" – acht Episoden ab 3. Oktober 2022 immer montags um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

