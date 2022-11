Ist "Bauer sucht Frau" fake? Teilnehmer Michael klärt auf!

Michael spricht Klartext! Der Fleckviehzüchter ist Teil der aktuellen Bauer sucht Frau-Staffel. Dabei sorgte er für eine Menge Tränen. Weil sein Bewerber Jan-Hendrik für seinen Geschmack zu verkopft war und zu große Ängste vor einer gemeinsamen Zukunft hatte, verpasste er ihm einen Korb. Aber handelte Michael tatsächlich vollkommen frei oder gibt es doch Anweisungen von der Produktion? Dazu äußerte er sich nun klar!

Im Rahmen einer Instagram-Fragerunde bezog der 28-Jährige Stellung zu den Fake-Vorwürfen gegenüber "Bauer sucht Frau". Zwar könne Michael nur für sich sprechen, doch er kann offenbar kein schlechtes Wort über die Show verlieren. "Ich bin der geblieben, der ich bin, das kann jeder bestätigen, der mich kennt", versicherte der Nordrhein-Westfale und betonte: "Es gibt kein Drehbuch!" Außerdem scherzte der Kuppelshowteilnehmer, er bezweifle ohnehin, dass ein Mitarbeiter des "Bauer sucht Frau"-Teams ihm Treckerfahren oder Kühemelken hätte beibringen können.

Auch das "Bauer sucht Frau"-Paar Patrick Romer (26) und Antonia Hemmer (22) hatte im Mai 2021 schon ausgepackt, was hinter den Kulissen passiert. "Im Vorfeld wird natürlich vieles abgesprochen. [...] Was aber dann wirklich in den Situationen passiert, entscheiden wir selbst", hatten die einstigen Sommerhaus-Teilnehmer gegenüber Extratipp erzählt. Bei den Absprachen gehe es aber primär darum, was auf den jeweiligen Höfen realisierbar sei.

Alle Infos und Folgen von "Bauer sucht Frau" findet ihr bei RTL+.

Anzeige

RTL Jan-Hendrik und Michael, "Bauer sucht Frau"-Teilnehmer 2022

Anzeige

RTL "Bauer sucht Frau"-Landwirt Michael

Anzeige

Instagram / patrick_romer_ Patrick und Antonia, ehemalige "Bauer sucht Frau"-Kandidaten

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de