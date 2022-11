Mit Babybauch am Pool: So cool ist schwangere Kaley Cuoco

Kaley Cuoco (36) ist tiefenentspannt! Der Serienstar erlebt mit seinem Partner Tom Pelphrey (40) gerade seine erste Schwangerschaft. Anfang Oktober verkündete sie die frohe Botschaft und seitdem präsentierte sie im Netz auch immer wieder stolz ihren wachsenden Babybauch. Besonderes stressig scheint es für die werdende Mama aktuell nicht zu sein: Denn jetzt legte Kaley offenbar eine lässige Pause auf der Liege am Pool ein!

In ihrer Instagram-Story teilte Kaley ein Foto von sich am Pool. Lang ausgestreckt und mit den Armen vor dem Gesicht liegt sie tiefenentspannt auf der Liege. Als Pool-Outfit wählte sie eine lässige Pyjamahose mit buntem Aufdruck und ein Bikinioberteil. Letzteres setzt ihren Babybauch perfekt in Szene, denn der scheint noch ein wenig Sonne abbekommen zu sollen. Unter ihrem Arm lugt die The Big Bang Theory-Darstellerin hervor und schmunzelt in die Kamera. Einen Kommentar schrieb sie nicht dazu, aber das Bild spricht wohl Bände: Kaley scheint es im Moment richtig gut zu gehen.

Dass sie so entspannt sein kann, scheint für Kaley aber nicht selbstverständlich. Zu Beginn ihrer Schwangerschaft hatte die 36-Jährige noch mit schlimmer Übelkeit zu kämpfen. Das erschwerte ihr auch den Alltag am Set ihres Films "Role Play": Ihre Kollegin musste eigentlich die ganze Zeit auf sie Acht geben, damit sie die Dreharbeiten unbeschadet hinter sich bringen konnte.

Instagram / kaleycuoco Kaley Cuoco im November 2022

Instagram / kaleycuoco Kaley Cuoco und Tom Pelphrey

Instagram / kaleycuoco Kaley Cuoco, Schauspielerin

