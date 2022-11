Neues TV-Projekt: Packen die Kardashians bald in Doku aus?

Sind die The Kardashians-Stars bald wieder mit einem neuen Projekt im TV? Seit 15 Jahren lässt der Kardashian-Clan seine Fans an ihrem Leben teilhaben. Mit Keeping up with the Kardashians legte die Familie den Grundstein für ihre erfolgreiche Karriere. Nach dem Ende der legendären Sendung folgte zügig schon die nächste Realityshow "The Kardashians". Bald könnte es ein neues TV-Format rund um die Familie geben. Angeblich soll eine Dokumentation über die Karriere der Realitystars kommen, indem auch Caitlyn Jenner (73) auspacken soll!

Ein Insider behauptete jetzt gegenüber The Sun, dass in der neuen Show vor allem Kim Kardashians (42) Erfolg über die Jahre beleuchtet werden soll. Auch ihre Schwestern sollen wieder mit von der Partie sein. Die Quelle verriet den Grund für die Dokumentation: "Die Geschichte der Kardashians ist eine der faszinierendsten und unglaublichsten in der Geschichte des Fernsehens." Auch Caitlyn soll Teil des neuen Projekts sein. Der Promi-Experte erzählte weiterhin: "Das ist der Schwerpunkt dieses Dokumentarfilms, in dem Menschen zu Wort kommen, die wissen, wovon sie sprechen–oft aus erster Hand."

Vor allem Caitlyns Part in der Doku könnte dabei sehr interessant werden. Sie hat zuletzt betont: "Ich habe jede Beziehung zu ihnen verloren, ja, ich spreche mit keinem von ihnen mehr." Offenbar soll das neue Format auf dem Sender Sky laufen und die Dreharbeiten sollen zeitnah beginnen, damit Mitte nächsten Jahres gesendet werden kann.

Getty Images Khloé, Kylie, Kris, Kourtney, Kim und Kendall in 2011

Getty Images Kris Jenner mit Kourtney, Khloé und Kim Kardashian

Action Press Caitlyn Jenner, Kris Jenner und Khloé Kardashian

