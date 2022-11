Rihanna-Modenschau: Cara Delevingne badet in Meer aus Models

Großer Auftritt für Cara Delevingne (30)! Das Model war in den vergangenen Wochen eher mit negativen Auftritten aufgefallen: Die Beauty versetzte ihre Fans in Aufruhr, weil sie tagelang durchfeierte und immer wieder neben der Spur wirkte. Auf Events strahlte Cara inmitten der Spekulationen jedoch – so auch bei einer Fashionshow von Rihannas (34) Modelabel: Auf dem Laufsteg badete sie in einem Model-Meer!

Auf Aufnahmen, die der britischen Zeitung Daily Mail vorliegen, ist Caras Auftritt bei dem Event zu sehen. Die Show wurde Anfang November aufgezeichnet. Die 30-Jährige trägt auf den Bildern glitzernde Unterwäsche und aufwendig drapierte Zöpfe – und zeigt eine ganze Menge Haut. Umgeben von wogenden Model-Körpern, ragte sie bei der Inszenierung aus einem heißen Ozean heraus.

Neben bekannten Models wie Joan Smalls (34) und Irina Shayk (36) traten bei Rihannas Event auch Musiker auf: Unter anderem sorgten Anitta (29) und Maxwell (29) mit ihren Performances für Stimmung auf dem reich dekorierten Catwalk. Auch die Schauspieler Johnny Depp (59) und Simu Liu (33) waren zu Gast.

