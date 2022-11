Schlangen-Aufgabe bringt Joko und Klaas zum Verzweifeln!

Da hat ProSieben sich aber eine fiese Aufgabe überlegt. Die Moderatoren Joko Winterscheidt (43) und Klaas Heufer-Umlauf (39) traten am Dienstagabend mal wieder bei Joko & Klaas gegen ProSieben an. Mit Erfolg: Am Ende konnte das sympathische Duo das Match für sich entscheiden und gewann wieder 15 Minuten Sendezeit. Die Aufgaben waren allerdings nicht ganz ohne – eine Challenge involvierte sogar Schlangen!

In der Sendung wurde ein Video gezeigt, das in der vergangenen Woche nach der Show entstanden ist. Joko und Klaas mussten die Nacht im Anschluss an die vergangene Folge offenbar im Studio verbringen – jedoch nicht ganz alleine. "Da ich kein Unmensch bin, habe ich euch doch noch etwas Gesellschaft organisiert, und zwar in Form von sieben Schlangen. Ihr habt bis Mitternacht Zeit, alle sieben Schlangen einzusammeln. Falls ihr gebissen oder gewürgt werdet, ruft bitte die 112", erzählte eine Stimme aus dem Off in dem Clip.

Die Aufgabe gefiel Joko ganz und gar nicht: Der 43-Jährige brach völlig in Panik aus. Klaas hingegen fing tatsächlich einige Schlangen ein und brachte sie in ihre Box zurück. Letztendlich war die Mühe aber umsonst – nur vier Schlangen schafften es nämlich in ihre Box, damit ging der Punkt an ProSieben.

Anzeige

ActionPress Joko Winterscheidt und Klaas-Heufer Umlauf im April 2018 in Marl

Anzeige

ProSieben / Willi Weber Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf bei "Joko & Klaas gegen ProSieben"

Anzeige

ProSieben / Jens Hartmann Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de