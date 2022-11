Trotz der Konventionen: Herzogin Meghan ist wählen gegangen

Herzogin Meghan (41) steht zu ihrer Wahlteilnahme! Gemeinsam mit ihrem Mann Prinz Harry (38) ist die Schauspielerin vor gut zwei Jahren in die USA nach Kalifornien gezogen. Eigentlich sieht das Protokoll der royalen Familie vor, dass die Mitglieder nicht wählen gehen. Doch nachdem Harry und Meghan dem britischen Königshaus den Rücken gekehrt und ihre royalen Pflichten niedergelegt hatten, ist das wieder möglich. Jetzt zeigte Meghan stolz, dass sie wählen war!

Auf seiner Website "Archewell" teilte das Ehepaar einen Schnappschuss von der einstigen Suits-Darstellerin. Darauf strahlt Meghan freudig in die Kamera und zeigt einen kleinen Sticker auf ihrem Pulli: "Ich habe gewählt", war dort zu lesen. Damit wollte die 41-Jährige ihre Fans animieren, bei den Midterm-Wahlen in den USA ihre Stimme abzugeben. Außerdem postete sie auf ihrer Website eine Nummer, mit der das nächste Wahllokal ausfindig zu machen war.

Schon 2020 ging Herzogin Meghan wählen – und war damals die erste moderne Royal, die an einer US-Wahl teilgenommen hat. Hochrangigen Mitgliedern der Königsfamilie ist es zwar nicht verboten, wählen zu gehen, doch in der Regel wird von ihnen erwartet, dass sie neutral zu politischen Fragen stehen. Auch Queen Elizabeth II. (✝96) hat sich immer an diese Konvention gehalten und ging nicht wählen.

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in Düsseldorf im September 2022

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan im September 2022

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II., britisches Staatsoberhaupt

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de