Wegen Post: "Deutsche Depressionsliga" tadelt Cathy Hummels

Cathy Hummels' (34) Posts sorgen mal wieder für Aufregung. Im Netz muss die Moderatorin immer wieder mit Gegenwind klarkommen: Zuletzt wurde die Influencerin, die selbst unter Depressionen litt, für ein Luxus-Retreat kritisiert, in dem sie mit anderen Netz-Bekanntheiten die mentale Gesundheit stärken wollte – Kritiker bezeichneten dies aber lediglich als eine Werbeveranstaltung. Jetzt wird ihr Umgang mit dem Thema Depression erneut getadelt: Die "Deutsche Depressionsliga" beschwerte sich heftig über Cathy.

Die hatte nämlich auf Instagram ein Foto geteilt, in dem sie mit glitzernder Sonnenbrille in die Kamera blickt. "Wenn man eine Depression hat, ist oft alles schwarz/weiß. Derweil ist Farbe viel schöner… Doch wie bekommt man Farbe in sein trübseliges Gedankenkarussell? Ein Faktor, der helfen kann, ist Licht. Sonne. Let’s shine", schrieb Cathy dazu. Dieser Vergleich ging für die Organisation völlig nach hinten los: "In Zusammenhang mit der schweren Erkrankung Depression banal auf Sonnenlicht zu verweisen und damit Werbung für ihr Unternehmen zu machen, halten wir als Betroffenenorganisation nicht für fragwürdig, nein, wir sind entsetzt", erklärte sie in einem Statement.

Cathy erwecke den Anschein, Depressionen für ihre Werbezwecke zu nutzen. "Depression ist weder schick noch en vogue. Depression ist eine schwere Erkrankung", stellten die Organisation klar und forderten sie auf, solche Posting in Zukunft zu unterlassen. Auch die Community zeigte sich größtenteils fassungslos. "Wer ist denn so dreist und nutzt diese schlimme Krankheit als Werbung? Respektlos gegenüber allen Betroffenen", echauffierte sich ein User.

Anzeige

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels im Oktober 2022

Anzeige

Action Press / Simona Chioccia / ipa-agency.net Cathy Hummels bei den About You Awards in Mailand, Mai 2022

Anzeige

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels im Oktober 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de