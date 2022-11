Gut gemeint? Cathy Hummels wird für Luxus-Retreat kritisiert

Das kam nicht gut an! Cathy Hummels (34) macht kein Geheimnis daraus, mit Depressionen zu kämpfen zu haben. Auf ihrem Social-Media-Kanal thematisiert sie es sogar oftmals bewusst, um anderen betroffenen Menschen zu helfen – auch gegen Bodyshaming macht sich die Moderatorin stark. Nun wollte sie wohl all diese Punkte vereinen, indem sie ein Luxus-Retreat organisiert. Doch das ging nach hinten los: Cathy wird für den Trip kritisiert!

"Strong Mind Retreat" heißt das Projekt, das die 34-Jährige ins Leben gerufen hat. Gemeinsam mit anderen Influencerinnen fliegt sie nach Rhodos, um dort die mentale Gesundheit zu stärken – und das Thema gleichzeitig zu normalisieren. Aber Cathy bekommt dafür nicht nur Lob! Auf Twitter bemängelt ein User, dass die Netzbekanntheiten dort von einem Kamerateam begleitet sowie von Make-up-Artists aufgehübscht werden – und dass die Ex von Mats Hummels (33) "in einem 5-Sterne-Luxushotel am Meer übernachtet". Das Ganze sei mehr eine Werbeveranstaltung als etwas anderes, heißt es weiter.

Cathy selbst beschreibt ihre Retreats als Ausweg aus der Realität, in der sie sich anscheinend zu viele Gedanken macht. "Auch ein Grund, warum ich sehr gerne meine rosa Brille aufsetze und auch meine Retreats mache. Meine Events. Ein Grund, warum ich das Showbusiness so liebe", erklärte sie vor wenigen Tagen im Netz. So könne sie ihre negativen Gedanken offenbar verdrängen.

