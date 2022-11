Weihnachten mit Ex Rafael? So sieht's bei Sylvie Meis aus

Sylvie Meis (44) und ihr Ex feiern Weihnachten zusammen! Die Moderatorin ist bereits seit fast zehn Jahren vom Vater ihres Sohnes, Rafael van der Vaart (39), getrennt. Beide haben neue Partner, der Fußballer hat inzwischen noch eine kleine Tochter. Ein Familienfest wie Weihnachten will bei einer Patchwork-Familie besonders gut geplant sein. Jetzt plauderte Sylvie gegenüber Promiflash aus, dass sie das Fest der Liebe unter anderem auch mit ihrem Verflossenen verbringt.

Beim "Moët Effervescence"-Event sprach Sylvie mit Promiflash über die Planung der Feiertage: "Es wird immer so eingeplant, dass jede Familie ihren Teil kriegt", erklärte die Niederländerin. Neben Schwiegereltern und Eltern sei auch Ex Rafael Teil ihres Weihnachtsfestes. "Dann bringen wir Damian (16) zu Estavana (30) und Rafael, da bleiben wir auch immer noch ein paar Stunden sitzen, quatschen, essen was," erzählte die 44-Jährige lächelnd.

Im Mai dieses Jahres ist der Sohn der Moderatorin bereits 16 Jahre alt geworden – und Mama kam gar nicht mehr aus dem Schwärmen raus. "Vor 16 Jahren habe ich dich geboren – der glücklichste Tag meines Lebens. Folge deinen Träumen und bleib der nette und liebe junge Mann, der du bist" – mit diesen Worten hatte das Model ein süßes Selfie der beiden auf Instagram kommentiert.

