Zu Kris Jenners Geburtstag: Töchter verkleiden sich als sie!

Damit hat Kris Jenner wohl nicht gerechnet! Ob Kurzurlaub im Paradies, Vegas-Trips mit Freunden oder krasse Partys auf imposanten Jachten – die Kardashian-Jenner-Familie liebt es einfach, ihre Geburtstage im richtig großen Stil zu feiern. Für das Familienoberhaupt haben sich ihre Töchter deshalb etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Zu ihrem 67. Geburtstag verkleideten sich die The Kardashians-Stars alle als Mama Kris!

Via Instagram gewährten die Kardashians einige feuchtfröhliche Einblicke in die Geburtstagsparty von Kris. Was eigentlich ein entspanntes Dinner werden sollte, entpuppte sich schließlich als coole Mottoparty – immerhin schmissen sich alle Gäste eine Perücke über und verkleideten sich als die Gastgeberin. Ebenso wie Kylie (25), Kourtney (43) und Khloé überzeugten auch Kim (42) und Töchterchen North (9), in dem sie ihre Lieblingslooks von Kris zum Besten gaben.

Kris wird sich über die Verkleidungen ihrer Liebsten sicherlich amüsiert haben – immerhin stellte die Reality-TV-Bekanntheit bereits öfter unter Beweis, dass sie für jeden Spaß zu haben ist. So teilte die Momagerin erst kürzlich ein Bild auf Social Media, auf dem sie hinter Kylie und Kim steht. "Wenn sie beide denken, dass sie mein Lieblingskind sind...", scherzte die unter dem Schnappschuss.

Instagram / kimkardashian Khloé Kardashian, Kylie Jenner und Kourtney Kardashian als Kris Jenner verkleidet

Instagram / kimkardashian North West und Kim Kardashian als Kris Jenner verkleidet

Instagram / kimkardashian Kris Jenner, Kylie Jenner und Kim Kardashian

